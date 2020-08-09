Суарес назвал «Баварию» одним из главных претендентов на победу в ЛЧ
Уругвайский нападающий испанской «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу своей команды над «Наполи» (3:1) в ответом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход «Барсы» в четвертьфинал, где каталонцы сыграют с мюнхенской «Баварией».
«Наполи» — очень сложный соперник, в этом мы убедились ещё в первом матче, который завершился вничью 1:1. Мы готовились к этой игре две недели и подготовились хорошо. С «Баварией» мы проведём всего один матч, и в нём может произойти всё, что угодно. «Бавария» — один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов, но и мы фавориты", — приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.
Матч «Барселона» — «Бавария» пройдёт в Лиссабоне 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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