Левандовскому осталось четыре гола до рекорда Роналду в ЛЧ
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (4:1). Таким образом, у него в активе 13 голов в текущем розыгрыше турнира. Это пятый показатель в течение одного розыгрыша Лиги чемпионов в истории.
Рекорд принадлежит португальцу Криштиану Роналду — 17 мячей в сезоне-2013/2014. Второе и третье место также у Роналду (16 голов в сезоне-2015/2016 и 15 голов в сезоне-2017/2018), четвёртое — у Лионеля Месси (14 мячей в сезоне-2011/2012).
Таким образом, до лучшего показателя в истории Левандовскому нужно забить четыре мяча максимум в трёх играх. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с испанской «Барселоной» 14 августа, матч стартует в 22:00 мск.
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