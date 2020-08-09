Левандовскому осталось четыре гола до рекорда Роналду в ЛЧ

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (4:1). Таким образом, у него в активе 13 голов в текущем розыгрыше турнира. Это пятый показатель в течение одного розыгрыша Лиги чемпионов в истории.

Рекорд принадлежит португальцу Криштиану Роналду — 17 мячей в сезоне-2013/2014. Второе и третье место также у Роналду (16 голов в сезоне-2015/2016 и 15 голов в сезоне-2017/2018), четвёртое — у Лионеля Месси (14 мячей в сезоне-2011/2012).

Таким образом, до лучшего показателя в истории Левандовскому нужно забить четыре мяча максимум в трёх играх. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с испанской «Барселоной» 14 августа, матч стартует в 22:00 мск.