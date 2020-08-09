«Это был очень сильный удар». Сетьен рассказал о повреждении Месси

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала чемпионов с «Наполи» (3:1), а также рассказал о повреждении Лионеля Месси.

«Мы хотели сделать этот первый шаг и ждать остальных игр с таким же энтузиазмом, как и эту. Команда была хороша, и мы заслужили победу. То, что мы сделали, было непросто. Нам приходилось защищаться с умом. Это одна из лучших команд Италии. Момент с Месси? Я видел его довольно хорошо. Это был очень сильный удар, но я не думаю, что в этом есть какая-то проблема», — приводит слова Сетьена Marca.

Этот результат позволил «Барселоне» пройти в следующую стадию главного еврокубкового турнира Европы. Первый матч в Неаполе завершился вничью — 1:1. В 1/4 финала каталонцы встретятся с «Баварией».