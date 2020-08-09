Газизов — о 2,5 млн рублей в месяц для Игнатова: такие деньги никто не даст

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о переговорах с полузащитником Михаилом Игнатовым о новом контракте. Появилась информация, что отец игрока просит 2,5 млн рублей в месяц.



«Это сумасшедшие деньги. Таких денег никто не даст, конечно. Все адекватные и нормальные люди, представители у него адекватные. Не вижу никаких проблем абсолютно. Шероховатости есть в любом переговорном процессе, но, думаю, для того нам и даны голова и возможности, чтобы находить какой-то консенсус в вопросах о том, чтобы всем было более или менее нормально», — сказал Газизов в интервью, опубликованном на канале «Футбольные Биги» в YouTube.

Игнатов выступает за основу «Спартака» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл 1 матч в Российской Премьер-Лиге.