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Серхи Роберто: игра с «Баварией» в Лиге чемпионов будет похожа на финал

Серхи Роберто: игра с «Баварией» в Лиге чемпионов будет похожа на финал
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился мнением о предстоящем противостоянии с мюнхенской «Баварией» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Каждая игра — это отдельная история. Теперь в этих словах ещё больше смысла. С этого момента мы будем готовиться, чтобы увидеть сильные и слабые стороны «Баварии».

Здесь нет фаворитов. Любой может выиграть титул, мы должны быть очень сосредоточены. Матч будет похож на финал», — приводит слова Роберто Sport.es.

Матч «Барселоны» и «Баварии» состоится 14 августа. Встреча пройдет в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Эштадиу ду Бенфика». Победитель встретится в полуфинале с сильнейшим в паре «Манчестер Сити» — «Лион».

Напомним, каталонцам удалось выиграть путевку в четвертьфинал у «Наполи». Немецкая команда прошла лондонский «Челси».

Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов
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