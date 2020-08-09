Фердинанд: Тьяго Алькантара — мечта для «Ливерпуля»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о полузащитнике «Баварии» Тьяго Алькантаре.
«Тьяго — дирижёр. Он контролирует темп игры и отлично видит поле. Умный игрок, который понимает язык футбола. Тьяго — мечта для „Ливерпуля“. Таких, как он, у мерсисайдцев нет», — приводит слова Фердинанда BT Sport.
Сообщалось, что одним из претендентов на Алькантару является «Ливерпуль». На трансфере футболиста настаивает главный тренер красных Юрген Клопп.
Тьяго выступает в составе мюнхенской «Баварии» с 2013 года. В сезоне-2019/2020 испанский футболист принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил три гола. С 2011 года Алькантара вызывается в национальную команду Испании.
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