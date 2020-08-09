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Защитник «Ростова» Осипенко: у «Тамбова» были подходы, но опасных моментов я не припомню

Защитник «Ростова» Осипенко: у «Тамбова» были подходы, но опасных моментов я не припомню
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился впечатлениями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).

«Это был непростой матч? Не сказал бы. У соперников были какие-то подходы к воротам, но опасных моментов я не припомню. В обороне сыграли нормально, а самое главное — выиграли.

Дальние удары — моя „фишка“? Нет, просто двигаюсь вперёд с мячом, когда никто не встречает. Я уже забивал в карьере такими ударами, может попаду ещё когда-нибудь.

Следующая игра с „Зенитом“. Хочу сказать болельщикам, чтобы приходили на стадион и поддерживали нас! Будем стараться, биться на поле», — цитирует Осипенко пресс-служба клуба.

Единственный гол в матче «Тамбов» — «Ростов» забил полузащитник Павел Мамаев на 21-й минуте встречи.

Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут с «Зенитом». Встреча пройдёт 15 августа.

Гол Мамаева принёс «Ростову» победу над «Тамбовом»
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