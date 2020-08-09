Защитник «Ростова» Осипенко: у «Тамбова» были подходы, но опасных моментов я не припомню

Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился впечатлениями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0).
«Это был непростой матч? Не сказал бы. У соперников были какие-то подходы к воротам, но опасных моментов я не припомню. В обороне сыграли нормально, а самое главное — выиграли.
Дальние удары — моя „фишка“? Нет, просто двигаюсь вперёд с мячом, когда никто не встречает. Я уже забивал в карьере такими ударами, может попаду ещё когда-нибудь.
Следующая игра с „Зенитом“. Хочу сказать болельщикам, чтобы приходили на стадион и поддерживали нас! Будем стараться, биться на поле», — цитирует Осипенко пресс-служба клуба.
Единственный гол в матче «Тамбов» — «Ростов» забил полузащитник Павел Мамаев на 21-й минуте встречи.
Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут с «Зенитом». Встреча пройдёт 15 августа.
- 9 августа 2020
-
11:22
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:51
-
10:41
-
10:33
-
10:12
-
10:04
-
09:50
-
09:48
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
09:13
-
08:57
-
08:46
-
07:18
-
05:36
-
04:48
-
04:37
-
04:26
-
03:34
-
03:17
-
02:48
-
01:41
-
01:01
-
00:38
-
00:34
-
00:13
-
00:06
-
00:00
- 8 августа 2020
-
23:50