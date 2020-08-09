Спортивный директор «Байера»: на такого мастера, как Хаверц, скидки из-за коронавируса нет

Спортивный директор «Байера» Руди Фёллер отметил, что клуб согласиться продать полузащитника Кая Хаверца только на своих условиях.



«Нет, мы пока не согласились продать Хаверца, но, учитывая его талант, он — цель многих больших клубов. Мы знаем об интересе „Челси“, но для нас ситуация довольно проста: у него двухлетний контракт, и если кто-то хочет приобрести его на наших условиях — хорошо. Иначе он останется в Леверкузене ещё на год, и мы будем счастливы. Это будет непросто, но на такого мастера, как он, скидка из-за коронавируса не предусмотрена», — приводит слова Фёллера La Gazzetta dello Sport.

Ранее появилась информация, что Хаверц близок к переходу в «Челси». Сообщалось, что трансфер 21-летнего немца может обойтись английскому клубу в € 80 млн.