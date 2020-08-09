Кокорин: «Открытие Арена» — один из немногих стадионов, который всегда заполнен

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился эмоциями в преддверии старта в Российской Премьер-Лиге и дебюта в составе красно-белых.
«Очень жду этого момента! «Открытие Арена» — один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов! Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас!
Кто первым поздравил с переходом в «Спартак»? Ух, кто только не поздравил! В телефоне сотни сообщений, все мои знакомые очень рады за меня. Конечно, первыми были родители, моя семья. Я всегда буду благодарен им за поддержку», — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт сегодня, 9 августа. Начало игры — в 20:00 мск.
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