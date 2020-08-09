Кокорин: Тедеско — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал об отношениях с одноклубниками и поделился мнением о главном тренере Доменико Тедеско.
«С кем хорошо общаюсь, кроме Соболева? Почти со всеми. Хорошо знаю Георгия Джикию по сборной, с Ромой Зобниным знаком по «Динамо». Знакомлюсь потихоньку с иностранцами, говорю по-английски с ними. Они удивлены, им приятно, что русский парень может поддержать беседу без переводчика. Они меня хвалят, говорят, что уровень языка приличный.
Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!» — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт сегодня, 9 августа. Начало игры — в 20:00 мск.
- 9 августа 2020
-
11:22
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:51
-
10:41
-
10:33
-
10:12
-
10:04
-
09:50
-
09:48
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
09:13
-
08:57
-
08:46
-
07:18
-
05:36
-
04:48
-
04:37
-
04:26
-
03:34
-
03:17
-
02:48
-
01:41
-
01:01
-
00:38
-
00:34
-
00:13
-
00:06
-
00:00
- 8 августа 2020
-
23:50