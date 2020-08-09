Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорин: Тедеско — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам

Кокорин: Тедеско — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал об отношениях с одноклубниками и поделился мнением о главном тренере Доменико Тедеско.

«С кем хорошо общаюсь, кроме Соболева? Почти со всеми. Хорошо знаю Георгия Джикию по сборной, с Ромой Зобниным знаком по «Динамо». Знакомлюсь потихоньку с иностранцами, говорю по-английски с ними. Они удивлены, им приятно, что русский парень может поддержать беседу без переводчика. Они меня хвалят, говорят, что уровень языка приличный.

Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!» — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт сегодня, 9 августа. Начало игры — в 20:00 мск.

Зобнин: об эмоциональности Тедеско можно говорить много, но не стоит забывать о тактике
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020