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«Сочи» опасен недооценкой». Кокорин — о бывшем клубе

«Сочи» опасен недооценкой». Кокорин — о бывшем клубе
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о «Сочи» в преддверии противостояния в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, вторую половину минувшего сезона форвард провёл в составе сочинской команды.

«Чем опасен «Сочи»? Недооценкой. Но если будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо.

Отмечу Андрея Мостового: он провел яркий сезон в аренде, но я не в курсе, вернулся ли он обратно в „Сочи“. Кристиан Нобоа в порядке, он все контролирует в центре поля. Сослан Джанаев в воротах — это дополнительная уверенность для своей защиты и головная боль для нападения соперника», — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.

Матч «Спартака» и «Сочи» пройдёт сегодня, 9 августа, на «Открытие Арене». Начало — в 20:00 мск.

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