«Сочи» опасен недооценкой». Кокорин — о бывшем клубе

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о «Сочи» в преддверии противостояния в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.
Напомним, вторую половину минувшего сезона форвард провёл в составе сочинской команды.
«Чем опасен «Сочи»? Недооценкой. Но если будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо.
Отмечу Андрея Мостового: он провел яркий сезон в аренде, но я не в курсе, вернулся ли он обратно в „Сочи“. Кристиан Нобоа в порядке, он все контролирует в центре поля. Сослан Джанаев в воротах — это дополнительная уверенность для своей защиты и головная боль для нападения соперника», — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.
Матч «Спартака» и «Сочи» пройдёт сегодня, 9 августа, на «Открытие Арене». Начало — в 20:00 мск.
- 9 августа 2020
-
12:51
-
12:49
-
12:39
-
12:35
-
12:21
-
12:18
-
12:07
-
11:59
-
11:54
-
11:40
-
11:38
-
11:22
-
11:18
-
11:13
-
11:08
-
11:04
-
10:51
-
10:41
-
10:33
-
10:12
-
10:04
-
09:50
-
09:48
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
09:13
-
08:57
-
08:46
-
07:18
-
05:36
-
04:48
-
04:37
-
04:26