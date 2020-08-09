«Сочи» опасен недооценкой». Кокорин — о бывшем клубе

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о «Сочи» в преддверии противостояния в матче первого тура Российской Премьер-Лиги.



Напомним, вторую половину минувшего сезона форвард провёл в составе сочинской команды.



«Чем опасен «Сочи»? Недооценкой. Но если будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо.



Отмечу Андрея Мостового: он провел яркий сезон в аренде, но я не в курсе, вернулся ли он обратно в „Сочи“. Кристиан Нобоа в порядке, он все контролирует в центре поля. Сослан Джанаев в воротах — это дополнительная уверенность для своей защиты и головная боль для нападения соперника», — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.



Матч «Спартака» и «Сочи» пройдёт сегодня, 9 августа, на «Открытие Арене». Начало — в 20:00 мск.

Кокорин: Тедеско — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам