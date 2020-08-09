Дибала просит у «Ювентуса» контракт с зарплатой € 15 млн в год

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет пересмотреть условия соглашения с клубом, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
Аргентинец просит зарплату € 15 млн в год. Руководство «Ювентуса» готово рассмотреть возможность в размере € 10 млн плюс бонусы. Сообщается, что срок нового контракта будет рассчитан до 2025 года.
В минувшем сезоне Дибала провёл на поле 33 матча в чемпионате Италии, стал автором 11 забитых мячей и 11 результативных передач. Форвард был признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в Серии А.
«Ювентус» стал чемпионом Италии. Туринская команда набрала 83 очка и на одно очко опередила ближайшего преследователя — миланский «Интер».
Вчера, 8 августа, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри был отправлен в отставку после вылета туринцев из Лиги чемпионов. Команду возглавил экс-игрок Андреа Пирло.
- 9 августа 2020
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