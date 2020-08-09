Гвардиола: мы постараемся выиграть Лигу чемпионов, но если нет — не катастрофа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лионом».
«Это очень похоже на чемпионат мира. Каждая игра — финал. Вторых шансов нет.
Конечно, постараемся выиграть турнир, но если нет, не буду рассматривать это как катастрофу. Дело не в выигрыше титулов. Это об отношениях с англичанами, с которыми я здесь встречался и работал. Часть меня — менеджер, но я человек, это моя жизнь. Изменятся ли эти отношения из-за того, что мы не выиграем Лигу чемпионов? Честно говоря, нет.
Мы выиграли много титулов в „Баварии“, но не Лигу чемпионов. Могу ли сказать, что был недоволен в Мюнхене? Нет. И что у меня нет друзей в Мюнхене? Нет, у меня их много», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион» пройдёт 15 августа на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия).
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