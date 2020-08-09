Слуцкий: мы пытаемся играть в остроатакующий футбол, который нравится болельщикам

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам в преддверии матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Дорогие болельщики „Рубина“! Мы играем для вас, поэтому ваша поддержка нам крайне важна. Мы пытаемся играть в остроатакующий футбол, который нравится болельщикам. У нас сейчас есть большая группа молодых, креативных, очень интересных футболистов, которые будут расти быстрее, если их будут эмоционально сопровождать шум и поддержка с трибун.
Очень важно, чтобы в любые моменты мы оказывались с вами вместе. Тогда неудачи будут короче и менее болезненными. Ждём вас на нашей прекрасной арене. Уверен, этот год в плане нашего взаимного сотрудничества будет крайне эффективным. До встречи!» — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.
Матч «Рубин» — «Локомотив» пройдёт в Казани 11 августа. Начало — в 20:00 мск.
- 9 августа 2020
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