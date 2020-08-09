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Маурисио Почеттино может стать главным тренером «Ромы»

Маурисио Почеттино может стать главным тренером «Ромы»
Футбол / Италия 0

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может продолжить карьеру в Италии, сообщает AS.

По информации источника, аргентинец может сменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера «Ромы». Ожидается, что Фонсека покинет римский клуб в ближайшее время из-за разногласий в команде.

Последней командой Маурисио был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул в ноябре прошлого года. На посту главного тренера «шпор» аргентинца сменил португальский специалист Жозе Моуринью.

Сообщалось, что Почеттино интересуются миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Монако» и «Ньюкасл Юнайтед». По информации испанской прессы, минувшей зимой аргентинский специалист отклонил два предложения каталонской «Барселоны».

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