Маурисио Почеттино может стать главным тренером «Ромы»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может продолжить карьеру в Италии, сообщает AS.



По информации источника, аргентинец может сменить Паулу Фонсеку на посту главного тренера «Ромы». Ожидается, что Фонсека покинет римский клуб в ближайшее время из-за разногласий в команде.



Последней командой Маурисио был лондонский «Тоттенхэм Хотспур», который он покинул в ноябре прошлого года. На посту главного тренера «шпор» аргентинца сменил португальский специалист Жозе Моуринью.



Сообщалось, что Почеттино интересуются миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Монако» и «Ньюкасл Юнайтед». По информации испанской прессы, минувшей зимой аргентинский специалист отклонил два предложения каталонской «Барселоны».