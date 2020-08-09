Малафеев — об обвинениях в адрес экс-врача «Зенита»: истерия выходит из-под контроля

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию, согласно которой экс-глава медицинского штаба петербургского клуба Сергей Пухов имел прямое отношение к допинговой программе.



«Истерия с допинговыми скандалами выходит из-под контроля. Начинаются обвинения в адрес людей, которые являются настоящими профессионалами. Хочется вообще пояснить о допинге в футболе. Все витамины, все медицинские препараты — восстановительные. Они являются профилактикой обычных заболеваний. За всё время в „Зените“ ни разу не видел и не слышал ни о чём запретном. Мне тоже ничего не предлагалось. Сложно прокомментировать слова Риксена, но знаю точно, что все препараты были разрешены. Доктора постоянно предупреждали, что принятие средств, которые не разрешены клубом, могут привести к последствиям. Никто не хочет этим рисковать, особенно в командном виде спорта.

В футболе допинг — глупое занятие. У всех длинные контракты, а ответственность несёт и клуб, и спортсмен. Были скандалы с наркотиками, бромантаном. Но не было такого, чтобы в российском футболе кто-то попался на стимуляторах, реальном допинге, который может сильно улучшить физические, футбольные, психические качества", — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.