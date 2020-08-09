Быстров: Родченков — уже давно миф. Он всё время будет подливать масло в огонь

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров опроверг информацию, что экс-глава медицинского штаба петербургского клуба Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.
Такую информацию сообщил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков.
«Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» Пухова в связях с допингом? За всё время, что работал с этим хорошим врачом, у меня никаких допинговых ситуаций с ним не возникало. Сдавал больше 20–30 раз анализы на допинг, и никогда никаких проблем не было, и это говорит само за себя. А что кто-то где-то вякает, сидя непонятно где… Родченков — уже давно миф.
Зачем он это делает? Ему же надо чем-то заниматься, а то его стали уже забывать. Хотя чем быстрее о нём забудут, тем лучше. А пока он всё время будет подливать масло в огонь. Уже всё устаканилось, нигде о нём не было слышно, и он решил опять вылезти.
Повторю, его слова о каком-то возможном допинге — бред. Мы выступали на международных турнирах, на чемпионатах Европы, и везде нас проверяли. И никаких инцидентов не было», — цитирует Быстрова Sport24.
- 9 августа 2020
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