Алаба: «Бавария» уверена в своих силах перед матчем с «Барселоной». Нам не нужно прятаться

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (4:1) и высказался о сопернике мюнхенцев в четвертьфинале турнира. Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Барселоной».
«В общем и целом можем быть довольны. Это был первый матч за месяц. Не всегда удаётся легко вернуться в привычный ритм. Мы это понимали. Во время подготовки много и плодотворно работали. И вот результат нашей работы. Следующие недели будут определенно более интенсивными. Хотим продолжить подготовку в Португалии, чтобы подойти в лучшей форме к матчу на следующей неделе.
«Барселона» — хорошая команда, с индивидуально сильными футболистами, но мы хотим их обыграть. Предвкушение велико. Мы в хорошей форме и едем в Португалию с большой уверенностью в своих силах. Нам не нужно прятаться», — приводит слова Алабы официальный сайт «Баварии».
- 9 августа 2020
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