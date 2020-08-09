Экс-президент «Реала»: обидно видеть на скамейке запасных такого игрока, как Бэйл

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением о положении нападающего Гарета Бэйла в мадридском клубе.



«Очень печально. Обидно видеть на скамейке такого игрока, как он. Он теряет время. Думаю, способности и талант Гарета никуда не делись, он по-прежнему хороший футболист, может играть в любой команде мира. „Реал“ и Бэйл должны найти решение, чтобы положить конец этой агонии. Это пойдёт на благо обеим сторонам. Если Гарет не готов идти на понижение зарплаты или уходить из клуба, сторонам придётся найти другой способ выхода из сложившейся ситуации», — приводит слова Кальдерона Mundo Deportivo.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании, по итогам которого «Реал» стал чемпионом, Гарет Бэйл провёл 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.