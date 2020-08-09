«Рубин» согласовал трёхлетний контракт с полузащитником сборной Кореи

Полузащитнику клуба MLS «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи Хван Ин Бому осталось пройти медосмотр перед трансфером в «Рубин», сообщает sports.chosun.com со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Источник сообщил, что южнокорейский хавбек уладил все детали контракта с казанским клубом, осталось пройти медицинские тесты. Сообщается, что сумма трансфера составит чуть более € 2,5 млн. Срок соглашения будет рассчитан до 2023 года.
Сообщалось, что загребское «Динамо» рассчитывало, что кореец станет заменой хавбеку Николе Моро, который близок к переходу в московское «Динамо». Однако в сделку вмешался казанский клуб и предложил большую сумму.
Хван Ин Бом выступает в составе «Ванкувер Уайткэпс» с 2019 года. В сезоне 2020 года корейский полузащитник в 6 матчах MLS отдал одну результативную передачу. С 2018 года Хван Ин Бом вызывается в национальную команду Южной Кореи.
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