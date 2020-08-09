«Уфа» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 9 августа, состоится матч «Уфа» — «Краснодар». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).



«Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. «Уфа» (38) занял 9-е место. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка. Новый сезон в чемпионате России стартовал вчера, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА (0:2).