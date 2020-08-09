«Арсенал» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 9 августа, состоится матч «Арсенал» Т — «Ахмат». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Владимир Москалёв (Воронеж).



Тульский «Арсенал» занял 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Грозненский «Ахмат» (31) — 13-е место. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка. Новый сезон в чемпионате России стартовал вчера, 8 августа, матчем «Химки» — ЦСКА (0:2).