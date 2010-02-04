Семшов: в "Динамо" меня встретили хорошо

Полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов рассказал, как проходит адаптация в новой команде.

«Как всегда, с переходом в новую команду — даже если и играл в ней раньше — в жизни открывается следующая страница. Новые испытания, новые чувства. Да и вообще всё по-новому. Партнёры по „Динамо“ встретили меня хорошо. В команде много знакомых. Прежним остался и тренерский штаб. Так что надеюсь, что период адаптации не затянется.

С одной стороны, я вернулся в команду, в которой играл ранее. С другой — осознаю, что мне придётся заново бороться за место в основном составе, завоёвывать авторитет у партнёров и уважение среди болельщиков. Но в последние дни перед отлётом в Москву я был совершенно спокоен, от меня ведь уже ничего не зависело. Решающий разговор о переходе шёл на уровне клубов. В Дубае я работал наравне со всеми зенитовцами. Просто потому, что начало „предсезонки“ пропустить было нельзя», — приводит слова футболиста «Спорт день за днём».