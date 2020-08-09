Экс-игрок «Реала» Коэнтрау может возобновить карьеру

Бывший защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау может вернуться к профессиональной футбольной карьере, сообщает Marca со ссылкой на A Bola.



По информации источника, 32-летний футболист подпишет контракт с португальским клубом «Пасуш де Феррейра». Последним клубом Коэнтрау был «Риу Аве», воспитанником которого он является. За свою карьеру защитник также успел поиграть за «Насьонал», «Сарагосу», «Бенфику», «Реал», «Монако» и лиссабонский «Спортинг».



Год назад Коэнтрау мог подписать соглашение с ПАОКом, однако переход португальца в клуб из Салоников сорвался в последний момент. Условия контракта уже были согласованы, однако семья игрока выразила сомнения в целесообразности переезда в Грецию.

Переход Коэнтрау в ПАОК сорвался из-за его семьи