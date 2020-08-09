Педро: было большой честью играть за «Челси» и выигрывать титулы

Полузащитник «Челси» Педро Родригес обратился к болельщикам в связи с уходом из клуба.

Его контракт был рассчитан до конца выступлений команды в Лиге чемпионов.

«После пяти замечательных лет мой этап в „Челси“ подошёл к концу. Большое спасибо руководству клуба, тренерам и товарищам по команде, а также болельщикам. Спасибо за то, что стали для меня большой семьёй. Здесь я был очень счастлив, вы заставили меня почувствовать себя как дома.



Было большим удовольствием и честью играть за этот клуб и выигрывать титулы Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги Европы, а также выступать в одной из лучших футбольных лиг мира. Я сделал правильный выбор, у меня останутся прекрасные и незабываемые воспоминания.



Очень доволен этим этапом карьеры и очень взволнован тем, что будет дальше. Спасибо и удачи в будущем. Вперед, синие!» — цитирует Педро пресс-служба «Челси».