Месси избежал травмы и сможет сыграть с «Баварией» в 1/4 финала ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», однако травма оказалась несерьёзной, сообщает Mundo Deportivo.



Аргентинец сможет сыграть в следующую пятницу, 14 августа, с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале еврокубка.



Напомним, Месси получил сильный удар по ноге со стороны защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Сенегалец хотел выбить мяч из штрафной, но случайно ударил капитана каталонцев по левой лодыжке. После помощи системы VAR в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Луис Суарес.



Матч «Барселоны» и «Баварии» пройдет в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Эштадиу ду Бенфика». Победитель встретится в полуфинале с сильнейшим в паре «Манчестер Сити» — «Лион».



Напомним, каталонцам удалось выиграть путевку в четвертьфинал у «Наполи». Немецкая команда прошла лондонский «Челси».

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