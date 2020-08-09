Сакки: Сарри взял на себя невыполнимую миссию в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки поделился мнением об увольнении Маурицио Сарри с поста наставника «Ювентуса».
«Сарри взял на себя невыполнимую миссию в „Ювентусе“. Ему требовалось терпение и сотрудничество со стороны клуба, но директора „Ювентуса“ всегда верили в разные ценности. Девиз клуба: победа — единственное, что имеет значение.
Таким образом, игнорируются другие факторы, такие как достоинство, красота, эмоции, развлечение, гармония, культура и развитие. Сарри получил команду, которая была пресыщена и утомлена победами в Серии А. Это команда солистов, которые не горят желанием бежать и бороться за партнёров по команде. Было утопично думать, что Сарри принесёт гармонию и единство в эту команду», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.
- 9 августа 2020
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