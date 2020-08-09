Мещеряков отреагировал на видео с Магкеевым в ресторане

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на видео с защитником команды Станиславом Магкеевым в ресторане.
На видео видно, что игрок красно-зеленых — в нетрезвом состоянии.
«Есть личная жизнь людей. Все вопросы будут рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил", — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, вчера, 8 августа, игроки и руководство «Локомотива» провели встречу с болельщиками.
Матч 1-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» состоится 11 августа на стадионе «Казань Арена». Начало — в 20:00 мск.
По итогам прошлого сезона команда Марко Николича заняла второе место в чемпионате России. Таким образом, москвичи гарантировали себе попадание на групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.
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