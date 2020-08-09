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Тэмми Абрахам: сейчас Левандовски — лучший нападающий в мире

Тэмми Абрахам: сейчас Левандовски — лучший нападающий в мире
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам поделился мнением о форварде мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовски.

Вчера, 8 августа, команды провели ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» выиграла со счётом 4:1 и прошла в следующую стадию еврокубка.

«Думаю, сейчас Левандовски — лучший нападающий в мире. Хочу становиться лучше и однажды достичь такого же уровня. Буду стремиться к этому и делать всё возможное. Игра против Роберта — огромный и бесценный опыт.

Буду тренироваться, чтобы уже со следующего сезона стараться повышать свой уровень мастерства», — цитирует Тэмми Абрахама The Telegraph.

Тэмми — воспитанник лондонского «Челси». Привлекается к матчам за основной состав с 2016 года.

Левандовски вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ
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