Тэмми Абрахам: сейчас Левандовски — лучший нападающий в мире

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам поделился мнением о форварде мюнхенской «Баварии» Роберте Левандовски.



Вчера, 8 августа, команды провели ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» выиграла со счётом 4:1 и прошла в следующую стадию еврокубка.



«Думаю, сейчас Левандовски — лучший нападающий в мире. Хочу становиться лучше и однажды достичь такого же уровня. Буду стремиться к этому и делать всё возможное. Игра против Роберта — огромный и бесценный опыт.



Буду тренироваться, чтобы уже со следующего сезона стараться повышать свой уровень мастерства», — цитирует Тэмми Абрахама The Telegraph.

Тэмми — воспитанник лондонского «Челси». Привлекается к матчам за основной состав с 2016 года.