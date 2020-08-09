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«Уфа» — «Краснодар»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

«Уфа» — «Краснодар»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Краснодара» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Голубев, Карп, Агаларов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.

Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Краснодар».

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