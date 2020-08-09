Шевченко — Пирло: удачи в твоём первом новом приключении

Бывший игрок «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил Андреа Пирло с назначением на пост наставника «Ювентуса».



«Удачи, Андреа, в твоём первом новом приключении», — написал Шевченко в "Твиттере".

Шевченко и Пирло вместе играли в миланском клубе с 2001 по 2006 год, а также в сезоне-2008/2009.

Украинский специалист в своём сообщении поздравил с днём рождения экс-форварда «Милана» Филиппо Индзаги и пожелал удачи тренеру Алессандро Несте, который возглавляет клуб «Фрозиноне». Его команда имеет шансы на выход в Серию А.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезон-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка (2012, 2013) страны.