Бразильский нападающий Виллиан попрощался с «Челси».



«Прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда получил предложение из «Челси», был уверен, что именно здесь должен играть. Сейчас уверен, что это было верное решение. Было так много счастливых моментов, были и печальные эпизоды, и трофеи. Но скучно не было никогда. Именно в этой команде я стал лучшим человеком.

Пришло время двигаться дальше. Буду определённо скучать по товарищам по команде. Буду скучать по сотрудникам клуба, которые всегда относились ко мне как к сыну. Буду скучать по фанатам. Ухожу с высоко поднятой головой, зная, что здесь я побеждал и всегда выкладывался на сто процентов», — написал Виллиан на своей странице в «Инстаграме».