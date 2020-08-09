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Виллиан попрощался с «Челси»

Виллиан попрощался с «Челси»
Футбол / Англия 0

Бразильский нападающий Виллиан попрощался с «Челси».

«Прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда получил предложение из «Челси», был уверен, что именно здесь должен играть. Сейчас уверен, что это было верное решение. Было так много счастливых моментов, были и печальные эпизоды, и трофеи. Но скучно не было никогда. Именно в этой команде я стал лучшим человеком.

Пришло время двигаться дальше. Буду определённо скучать по товарищам по команде. Буду скучать по сотрудникам клуба, которые всегда относились ко мне как к сыну. Буду скучать по фанатам. Ухожу с высоко поднятой головой, зная, что здесь я побеждал и всегда выкладывался на сто процентов», — написал Виллиан на своей странице в «Инстаграме».

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