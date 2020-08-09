Сёмин — о видео с Магкеевым: при мне таких ситуаций не видел

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал видео с защитником красно-зелёных Станиславом Магкеевым.

Сегодня, 9 августа, футболист продлил контракт с клубом до 2024 года.

«Сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций не видел с Магкеевым.



Продление контракта с ним — хорошее и правильное решение. Магкеев — игрок, несомненно, талантливый и хороший. Он ещё должен дальше развиваться», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, вчера, 8 августа, игроки и руководство «Локомотива» провели встречу с болельщиками.



Матч 1-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» состоится 11 августа на стадионе «Казань Арена». Начало — в 20:00 мск.



По итогам прошлого сезона команда Марко Николича заняла второе место в чемпионате России. Таким образом, москвичи гарантировали себе попадание на групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.