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«Барселона» готова заплатить € 10 млн за защитника «Манчестер Сити» Гарсию

«Барселона» готова заплатить € 10 млн за защитника «Манчестер Сити» Гарсию
Футбол / Англия 0

«Барселона» по-прежнему интересуется испанским защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб готов заплатить за футболиста € 10 млн. В «Барселоне» полагают, что эта сумма является разумной, так как контракт игрока с «горожанами» истекает через год. Если «Манчестер Сити» не примет предложение каталонцев, то «Барселона» готова заключить контракт с Гарсией в январе, чтобы он перешёл в клуб на правах свободного агента летом 2021 года.

19-летний Гарсия является воспитанником «Барселоны». В «Манчестер Сити» он перешёл летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В завершившемся сезоне испанец провёл 13 матчей в чемпионате Англии.

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