Овчинников — об отъезде Гончаренко: иногда люди делают вещи не совсем разумные

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников ответил на вопрос, как игроки отреагировали на возвращение наставника команды Виктора Гончаренко после матча прошедшего сезона с «Динамо» (0:0).

Напомним, что после поражения от «Зенита» (0:4) в 23-м туре прошлого сезона РПЛ Гончаренко покинул команду. К московскому дерби ЦСКА готовил и руководил футболистами в ходе игры Сергей Овчинников.

«Это вы спросите у игроков, они лучше скажут. Но сама ситуация щекотливая, что тут скрывать. Каждый отреагировал по-своему. Иногда люди делают вещи не совсем разумные. Можно отмахнуться от человека, а можно помочь. Я считаю, что мы должны помогать, на то мы и друзья, помощники. Гончаренко — хороший товарищ, готовый всегда прийти на помощь. Все мы совершаем ошибки, и это и есть жизнь», — приводит слова тренера Sport24.