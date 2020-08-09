Руководитель пресс-службы «Зенита»: к заявлениям Родченкова относимся индифферентно

Руководитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал информацию, согласно которой экс-глава медицинского штаба петербургского клуба Сергей Пухов имел отношение к допингу.



Напомним, что об этом сегодня, 9 августа, сообщил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков.

«К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно. В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок в том числе через инъекции – при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешённая мера, о чем чётко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова», — передаёт слова Макаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Британское издание, взявшее интервью у Родченкова, отмечает следующий факт: экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен в своей книге писал, что в медицинском штабе «повсюду были иглы и шприцы», а также «игроки с капельницами».

«Воспоминания Фернандо передают только его личные впечатления, проблем с допингом у Риксена и других игроков в «Зените» не было — наши футболисты сдали сотни проб в рамках европейских турниров и внутри страны. Мы знаем, что Фернандо не раз искренне рассказывал о своей жизни вне футбола, поэтому у него могли быть проблемы с другими запрещёнными веществами, но для нас он был и навсегда останется хорошим человеком и большим профессионалом.

«Зенит» создал хороший инфоповод, взяв три кубка в сезоне, второй раз в своей истории. И сейчас волна нашего успеха выносит на берег и всякую пену. Удобный повод, чтобы вынуть себя из пыльного шкафа. Поэтому не удивительно, что человек, называющий себя Родченковым, вдруг вспомнил о «Зените», — добавил Макаренко.