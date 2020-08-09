Главный тренер тульского «Арсенала» назвал задачу команды на новый сезон

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый рассказал о задаче команды на сезон-2020/2021.

«Будем стремиться выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Ориентир есть, будем стремиться забраться повыше», — сказал Подпалый в интервью «Вести Тула».

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Арсенал» встретится сегодня, 9 августа, с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал». Обслужит матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировать ему будут судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный судья — Владимир Москалёв (Воронеж).

В прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «канониры» не пробились в еврокубки.