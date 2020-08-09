Овчинников: не надо винить Васина во всех бедах! Мы видим верхушку айсберга

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением по поводу уровня выступлений защитника красно-синих Виктора Васина.
«Надо понимать такую вещь, что травмы не обошли Васина стороной. Они очень лимитируют как с физической стороны, так и с психологической. И здесь, мне кажется, надо искать ответ именно в психологии. Но это личное дело самого игрока. В какой-то степени в том, что происходит, есть и наша вина.
Но не надо винить Васина во всех бедах! Мы же видим верхушку айсберга, когда игрок забивает из-под Васина, и все вздыхают. Но ведь до Васина были ещё игроки, эпизоды. И в данном случае что Васин, что Карпов — это стереотипность. Все винят их. Вот возьмём «Реал». Команде забивается гол, значит, виноват Рамос?
Согласен, его ошибки определяющие для команды, броские. Но мы можем говорить об ошибках игрока, а можем попытаться приложить все силы, чтобы продлить футболисту карьеру. Я склонен ко второму варианту", — приводит слова тренера Sport24.
- 9 августа 2020
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