Овчинников: не надо винить Васина во всех бедах! Мы видим верхушку айсберга

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением по поводу уровня выступлений защитника красно-синих Виктора Васина.



«Надо понимать такую вещь, что травмы не обошли Васина стороной. Они очень лимитируют как с физической стороны, так и с психологической. И здесь, мне кажется, надо искать ответ именно в психологии. Но это личное дело самого игрока. В какой-то степени в том, что происходит, есть и наша вина.



Но не надо винить Васина во всех бедах! Мы же видим верхушку айсберга, когда игрок забивает из-под Васина, и все вздыхают. Но ведь до Васина были ещё игроки, эпизоды. И в данном случае что Васин, что Карпов — это стереотипность. Все винят их. Вот возьмём «Реал». Команде забивается гол, значит, виноват Рамос?

Согласен, его ошибки определяющие для команды, броские. Но мы можем говорить об ошибках игрока, а можем попытаться приложить все силы, чтобы продлить футболисту карьеру. Я склонен ко второму варианту", — приводит слова тренера Sport24.