Месси не пожал руку арбитру Чакыру после матча с «Наполи»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался пожать руку арбитру Джюнейту Чакыру, который обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонцами и «Наполи» (3:1), сообщает Daily Mail.
После окончания матча Чакыр протянул руку Месси, но аргентинец сказал «нет» и повернулся к арбитру спиной.
В матче с «Наполи» Чакыр не засчитал гол аргентинца, зафиксировав у него игру рукой. Кроме того, рефери более четырёх минут принимал решение о назначении 11-метрового удара в ворота итальянского клуба после фола Калиду Кулибали на Месси.
В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Баварией». Матч состоится 14 августа. Встреча пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало матча — в 22:00 мск.
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