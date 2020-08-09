Месси не пожал руку арбитру Чакыру после матча с «Наполи»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался пожать руку арбитру Джюнейту Чакыру, который обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонцами и «Наполи» (3:1), сообщает Daily Mail.

После окончания матча Чакыр протянул руку Месси, но аргентинец сказал «нет» и повернулся к арбитру спиной.

В матче с «Наполи» Чакыр не засчитал гол аргентинца, зафиксировав у него игру рукой. Кроме того, рефери более четырёх минут принимал решение о назначении 11-метрового удара в ворота итальянского клуба после фола Калиду Кулибали на Месси.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Баварией». Матч состоится 14 августа. Встреча пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало матча — в 22:00 мск.