В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Кокорина в заявке на матч с «Сочи»
В пресс-службе «Спартака» прокомментировали отсутствие форварда Александра Кокорина в заявке на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
В клубе сообщили, что игрок не смог принять участие в матче из-за травмы.
«Повреждение небольшое, сроки выздоровления будут известны позже», — сообщили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым в пресс-службе московского клуба.
Напомним, что Кокорин стал игроком московского клуба 2 августа. В «Спартак» он перешёл на правах свободного агента, его соглашение с «Зенитом» истекло 31 июля.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды. В десяти матчах российский нападающий забил семь мячей и отдал две результативные передачи.
- 9 августа 2020
-
20:16
-
20:16
-
20:09
-
19:53
-
19:50
-
19:35
-
19:28
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:16
-
18:12
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:35
-
17:20
-
17:09
-
17:00
-
16:44
-
16:32
-
16:31
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:36
-
15:27
-
15:20
-
15:02
-
14:39
-
14:38
Партнерский контент