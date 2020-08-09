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В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Кокорина в заявке на матч с «Сочи»

В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Кокорина в заявке на матч с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали отсутствие форварда Александра Кокорина в заявке на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

В клубе сообщили, что игрок не смог принять участие в матче из-за травмы.

«Повреждение небольшое, сроки выздоровления будут известны позже», — сообщили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым в пресс-службе московского клуба.

Напомним, что Кокорин стал игроком московского клуба 2 августа. В «Спартак» он перешёл на правах свободного агента, его соглашение с «Зенитом» истекло 31 июля.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды. В десяти матчах российский нападающий забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

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