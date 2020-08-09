Два игрока киевского «Динамо» заразились коронавирусом

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что защитник Роман Вантух и нападающий Назарий Русин заразились коронавирусом.

«У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.



После этого всем игрокам «Динамо» в экстренном порядке были проведены ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными. Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин», — говорится в сообщении украинского клуба.

Напомним, что некоторое время назад «Динамо» возглавил экс-тренер «Зенита» и «Шахтёра» Мирча Луческу.