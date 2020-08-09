Стало известно, когда Виллиан будет представлен в качестве игрока «Арсенала»

О переходе нападающего Виллиана в лондонский «Арсенал» будет объявлено на следующей неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".
По информации источника, сторонам осталось уладить лишь некоторые пункты личного соглашения.
Ранее сообщалось, что Виллиан, находящийся в статусе свободного агента после окончания контракта с «Челси», подпишет контракт с «Арсеналом» до 2023 года, а его заработная плата составит € 6 млн в год. Также договор будет предусматривать различные бонусы.
Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.
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