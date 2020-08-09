Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ювентуса» в "Твиттере".

Напомним, что Пирло сменил во главе туринского клуба Маурицио Сарри.

«Мне очень приятно. Для меня большая честь такое уважение и доверие со стороны «Ювентуса». Готов к этой удивительной возможности!» — написал специалист в социальных сетях.

Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год. В составе туринской команды футболист сыграл 164 матча, забил 19 мячей и отдал 38 результативных передач. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).



8 августа, «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри. Накануне в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион», однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.