Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Соболев забил в ворота «Сочи» и показал майку с изображением скончавшейся матери

Александр Соболев забил в ворота «Сочи» и показал майку с изображением скончавшейся матери
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (счёт 2:0, идёт 1-й тайм).

После гола форвард снял с себя футболку и со слезами на глазах показал майку с изображением матери, которая ушла из жизни 1 августа. Главный арбитр матча Василий Казарцев показал Соболеву жёлтую карточку.

Соболев отличился на 8-й минуте. Спартаковцы быстро разыграли угловой, Роман Зобнин навесил мяч в штрафную, Соболев высоко выпрыгнул и в борьбе с защитником пробил головой под перекладину.

Напомним, прошедшей зимой Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды, а весной подписал с клубом полноценный контракт. Соглашение между форвардом и московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

Денис Глушаков приехал на матч «Спартак» — «Сочи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020