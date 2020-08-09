Александр Соболев забил в ворота «Сочи» и показал майку с изображением скончавшейся матери

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (счёт 2:0, идёт 1-й тайм).

После гола форвард снял с себя футболку и со слезами на глазах показал майку с изображением матери, которая ушла из жизни 1 августа. Главный арбитр матча Василий Казарцев показал Соболеву жёлтую карточку.

Соболев отличился на 8-й минуте. Спартаковцы быстро разыграли угловой, Роман Зобнин навесил мяч в штрафную, Соболев высоко выпрыгнул и в борьбе с защитником пробил головой под перекладину.

Напомним, прошедшей зимой Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды, а весной подписал с клубом полноценный контракт. Соглашение между форвардом и московским клубом рассчитано до лета 2024 года.