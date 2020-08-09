Тульский «Арсенал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Мосякин и Денис Березнов (оба — Москва).

Гости нанесли почти в два раза больше ударов по воротам (10 против 6). Впрочем, по ударам в створ ворот разница небольшая — 2-1 в пользу «Ахмата».

В следующем туре «Арсенал» на своём поле встретится с «Уфой». «Ахмату» предстоит выездная игра с московским «Спартаком». Матчи состоятся 14 августа.

В прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на 8-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Ахмат» — на 13-м.