Александр Кокорин: надеюсь, что к следующему туру буду

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своей травме, из-за которой он пропустил матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1, идёт 2-й тайм).

«Травма, но ничего серьёзного. Надеюсь, что к следующему туру буду», — приводит слова Кокорина «Р-Спорт».

Во 2-м туре «Спартак» дома сыграет с «Ахматом». Матч состоится 14 августа.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе сочинского клуба Кокорин принял участие в 10 матчах чемпионата России (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2023 года.