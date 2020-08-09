Александр Кокорин: надеюсь, что к следующему туру буду

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своей травме, из-за которой он пропустил матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1, идёт 2-й тайм).
«Травма, но ничего серьёзного. Надеюсь, что к следующему туру буду», — приводит слова Кокорина «Р-Спорт».
Во 2-м туре «Спартак» дома сыграет с «Ахматом». Матч состоится 14 августа.
29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. В составе сочинского клуба Кокорин принял участие в 10 матчах чемпионата России (10 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2023 года.
- 9 августа 2020
-
21:58
-
21:45
-
21:42
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:22
-
21:01
-
20:53
-
20:35
-
20:16
-
20:16
-
20:09
-
19:53
-
19:50
-
19:35
-
19:28
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:16
-
18:12
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:35
-
17:20
-
17:09
-
17:00
-
16:44
-
16:32
-
16:31