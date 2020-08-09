«Бока Хуниорс» продлил контракт с Карлосом Тевесом

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес продлил соглашение с аргентинским клубом, сообщает пресс-служба клуба в "Инстаграме".



Сообщается, что срок нового контракта рассчитан до 2021 года.

Ранее в средствах массовой информации появлялась информация, что в новый контракт страйкера будет включена опция продления на полгода в случае, если «Бока» выйдет из группы в Кубке Либертадорес.

Карлос Тевес перешёл в «Боку» зимой 2018 года. До этого он защищал цвета китайского «Шанхай Шэньхуа», туринского «Ювентуса», английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэма» и других клубов.



В сезоне-2019/2020 Тевес провёл на поле 17 матчей в чемпионате Аргентины, стал автором девяти забитых мячей и отдал две результативные передачи.