«Состоялся жёсткий разговор». В «Локомотиве» прокомментировали видео с Магкеевым

Директор московского «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал видео с защитником команды Станиславом Магкеевым.

Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором Магкеев предстал в нетрезвом виде.

«Внутри команды состоялся жёсткий принципиальный разговор. Но принятые штрафные санкции — это внутриклубные дела, не для СМИ», — сообщил Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, вчера, 8 августа, игроки и руководство «Локомотива» провели встречу с болельщиками.



Матч 1-го тура чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» состоится 11 августа на стадионе «АК Барс Арена». Начало — в 20:00 мск.

По итогам прошлого сезона команда Марко Николича заняла второе место в чемпионате России. Таким образом, москвичи гарантировали себе попадание на групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.