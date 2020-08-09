Арбитр Федотов: каким нужно быть идиотом, чтобы показать жёлтую Соболеву за снятую майку?

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Василия Казарцева вынести предупреждение форварду «Спартака» Александру Соболеву в ходе матче с «Сочи» (2:1, идёт второй тайм).

Жёлтая карточка была показана игроку за то, что он снял футболку после забитого мяча. Таким образом футболист почтил память скончавшейся в начале августа мамы.

«Что касается первого мяча, то мы снова возвращаемся к моменту с отменённым голом Соболева «Тамбову», хотя отменять гол там не стоило. В игре «Барселона» — «Наполи» вчера первый гол был забит, потом толчок, гол засчитали. Здесь он тоже ручки чуть положил. Слава богу, что засчитали.



Вопрос не в этом. Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву жёлтую карточку за снятую футболку? Все всё знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них нет ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Фиг с ним, с пенальти, но жёлтая карточка за такое — это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам. Всем всё понятно.



В своё время я судил матч «Мордовия» — «Крылья», там игрок забил мяч, снял майку – у него там икона. Он сказал, что это икона его матери, а она умерла. Я сказал, чтобы надевал майку и шёл. Мне снизили оценку, ну и ладно. Зато я хотя бы человеком остался", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.