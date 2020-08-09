Арбитр Федотов: каким нужно быть идиотом, чтобы показать жёлтую Соболеву за снятую майку?

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Василия Казарцева вынести предупреждение форварду «Спартака» Александру Соболеву в ходе матче с «Сочи» (2:1, идёт второй тайм).
Жёлтая карточка была показана игроку за то, что он снял футболку после забитого мяча. Таким образом футболист почтил память скончавшейся в начале августа мамы.
«Что касается первого мяча, то мы снова возвращаемся к моменту с отменённым голом Соболева «Тамбову», хотя отменять гол там не стоило. В игре «Барселона» — «Наполи» вчера первый гол был забит, потом толчок, гол засчитали. Здесь он тоже ручки чуть положил. Слава богу, что засчитали.
Вопрос не в этом. Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву жёлтую карточку за снятую футболку? Все всё знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них нет ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Фиг с ним, с пенальти, но жёлтая карточка за такое — это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам. Всем всё понятно.
В своё время я судил матч «Мордовия» — «Крылья», там игрок забил мяч, снял майку – у него там икона. Он сказал, что это икона его матери, а она умерла. Я сказал, чтобы надевал майку и шёл. Мне снизили оценку, ну и ладно. Зато я хотя бы человеком остался", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 9 августа 2020
-
21:58
-
21:45
-
21:42
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:22
-
21:01
-
20:53
-
20:35
-
20:16
-
20:16
-
20:09
-
19:53
-
19:50
-
19:35
-
19:28
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:16
-
18:12
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:35
-
17:20
-
17:09
-
17:00
-
16:44
-
16:32
-
16:31