Андрей Семёнов: довольны набранным очком в матче с «Арсеналом»

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура первенства Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).
«Мне показалось, что равная получилась игра. Было напряжение на последних минутах. Давно не играли на ноль, поэтому присутствовала нервозность. Довольны набранным очком и что сыграли на ноль.
Мне кажется, что с требованиями нового главного тренера Андрея Талалаева всё понятно было. Думаю, это было видно на поле. Мы старались быстро выходить в атаку, встречали соперника в середине поля», — сказал Семёнов в эфире телеканала «Матч Премьер».
В следующем туре «Ахмату» предстоит выездная игра с московским «Спартаком». Матч состоится 14 августа. В прошлом сезоне грозненский клуб финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 9 августа 2020
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